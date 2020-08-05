، غدًا.. انطلاق اجتماع طب العيون الافتراضي 2020 بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 13 متحدثًا دوليًّا.. ويستمر لمدة 3 أيام

تنظم الجمعية السعودية لطب العيون، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود؛ اجتماع طب العيون السعودي الافتراضي 2020، بدءًا من غدٍ الخميس 6 أغسطس 2020م، ويستمر لمدة 3 أيام.



ويغطي البرنامج العلمي للاجتماع المستجدات بكافة تخصصات طب وجراحة العيون، ويشتمل على 38 جلسة علمية، و112 ورقة علمية، و10 دورات تدريبية و6 ورش عمل، و26 ملصقًا علميًّا، و6 عروض فيديو، ويشارك فيه 13 متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين، و60 متحدثًا من داخل المملكة، كما يصاحبه المعرض الدولي الافتراضي لأجهزة ومعدات طب العيون والبصريات.

كما يُسجِّل في هذا الاجتماع عدد كبير من أطباء وطبيبات العيون وإخصائي وإخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون.

وضمن فعاليات الاجتماع ستُعقد ندوة متخصصة (بدعوة مفتوحة للمشاركة الافتراضية) تناقش كيفية مكافحة الإعاقة البصرية.

أما الأطباء الـ13 المشاركون في الاجتماع، فهم كل من:

كريستوفر رابوانو استشاري ومدير قسم القرنية أستاذ مستشفى ويلز للعيون، كلية الطب سيدني كيميل ، جامعة توماس جيفرسون ، فيلادلفيا ، (الولايات المتحدة الأمريكية)، وسوزان يعقوب ، وهي مديرة ورئيسة مؤسسة دكتور أغراوال لتصحيح العيوب الانكسارية والقرنية ، استشاري أول في تخصص المياه البيضاء والزرقاء بمجموعة مستشفيات الدكتور أغراوال للعيون ، تشيناي ، (الهند).

كما تشارك (سيليا تشين) أستاذ مشارك قسم طب وجراحة العيون استشاري طب وجراحة العيون مركز فليندرز الطبي جامعة فليندرز (أستراليا)، و(ديون باريداينس) دكتوراه واستشاري جراحات القنوات الدماغية ومحجر العين، روتردام (هولندا)، و(تمارا ر. فاونتن) أستاذ بقسم طب وجراحة العيون المركز الطبي بجامعة راش، كما تعمل كمدرب إكلينيكي في شيكاغو قسم الجراحة جامعة شيكاغو (الولايات المتحدة الأمريكية)، و(هانتر يوين كووك لاي) رئيس قسم جراحة محجر العين وجراحة تجميل العيون مستشفى هونغ كونغ للعيون (هونغ كونغ)، و(روبرت ماكلارين) أستاذ طب وجراحة العيون جامعة أكسفورد استشاري وزميل جراحة الشبكية والجسم الزجاجي في كلية ميرتون (المملكة المتحدة)، و(بارت ب ليروي) استشاري طب العيون وعلم الوراثة الإكلينيكية رئيس قسم طب وجراحة العيون مستشفى جامعة خنت، أستاذ طب وجراحة العيون، علم الوراثة في العيون والفيزيولوجيا الكهربية البصرية جامعة غنت (بلجيكا)، و(جيمس روزمبوم) رئيس قسم التهاب المفاصل وأمراض الروماتيزم أستاذ طب وجراحة العيون والباطنية وعلم الخلايا الحيوي، مدير أبحاث الالتهابات جامعة أوريغون للصحة والعلوم معهد كيسي للعيون، رئيس قسم العيون معهد ديفيرز للعيون، نائب الرئيس السريري لكرسي ريتشارد تشينويث مستشفيات ليجاسي (الولايات المتحدة الأمريكية).

كما يشارك بالاجتماع الدكتور فرهاد حافظي؛ وهو أستاذ بكلية الطب جامعة جنيف، قائد المجموعة في مختبر بيولوجيا الخلية العينية جامعة زيوريخ. كما أنه مدير معهد ELZA، زيورخ سويسرا. وأستاذ طب وجراحة العيون الإكلينيكي بكلية كيك للطب جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ زائر كلية الطب جامعة ونزهو الطبية، ونزهو جنيف (سويسرا)، وهو المتحدث الرئيس الذي سيقدم محاضرة (درع الأمير عبدالعزيز بن أحمد آل سعود لمكافحة الإعاقة البصرية) بهذا الاجتماع.



و(شادي عواد) رئيس قسم أمراض القرنية وجراحات تصحيح العيوب الانكسارية، المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت (لبنان)، و(مايكل بوردون)، دكتوراه في الطب، والذي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية لأطباء العيون لندن (إنجلترا)، و(خواكين فرنانديز بيريز) دكتوراه، الرئيس التنفيذي لشركة Qvisión والمدير الطبي لقسم طب وجراحة العيون بمستشفى فيتاس فيرجن دل مار، ألميريا (إسبانيا).