محمد بن مسعود - الدمام - رفع إجمالي الإصابات إلى 137556 حالة سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشّي الوباء إلى 137556 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5094، وتم تسجيل 2339 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 98442 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 34020؛ منهم 519 في العناية المركزة.فيروس كورونا الجديد 05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 05:57 PM Advertisements رفع إجمالي الإصابات إلى 137556 حالة العراق: 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا العراق: 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشّي الوباء إلى 137556 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5094، وتم تسجيل 2339 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 98442 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 34020؛ منهم 519 في العناية المركزة. الكلمات المفتاحية ، العراق: 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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