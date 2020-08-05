، أغرب حادثة سفر.. زوجة تصحب "رفات زوجها" في رحلتها الجوية ،

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كشفت الشرطة الألمانية عن أغرب حادثة لم تسجل من قبل في المطارات الألمانية.
تعود القصة عندما انتاب الشك شرطة مطار ميونخ بألمانيا في تصرفات امرأة أرمنية تبلغ من العمر 74 عاماً، وتم رصدها وتوقيفها وأمرت الشرطة بالتفتيش الذاتي.
وكانت المفاجأة هي العثور على صندوق عظام بشرية في أمتعتها، وأمرت الشرطة فورًا باعتقال السيدة السبعينية لحين استدعاء شرطة الجمارك والمدنية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية: تم استدعاء ضباط في الجمارك وطبيب والمدعي العام؛ لفحص القضية الغريبة، لتكون المفاجأة أن تلك العظام هي لزوجها المتوفى، وحاولت نقل الرفات هي وابنتها البالغة من العمر 52 عاماً من منزلها في اليونان إلى أرمينيا عبر ميونيخ وكييف؛ حيث كان من المقرر دفن المتوفى في أرمينيا.
إلى هذا أثبتت الوثائق أن الرجل توفي في عام 2008 ودفن بمكان إقامته بالقرب من ثيسالونيكي باليونان، وتم التأكد من مبررات النقل وسُمح للسيدتين بالاستمرار في رحلتهما مع رفات زوجها.
أغرب حادثة سفر.. زوجة تصحب "رفات زوجها" في رحلتها الجويةخالد خليل الخليج 365 2020-08-05
كشفت الشرطة الألمانية عن أغرب حادثة لم تسجل من قبل في المطارات الألمانية.
تعود القصة عندما انتاب الشك شرطة مطار ميونخ بألمانيا في تصرفات امرأة أرمنية تبلغ من العمر 74 عاماً، وتم رصدها وتوقيفها وأمرت الشرطة بالتفتيش الذاتي.
وكانت المفاجأة هي العثور على صندوق عظام بشرية في أمتعتها، وأمرت الشرطة فورًا باعتقال السيدة السبعينية لحين استدعاء شرطة الجمارك والمدنية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية: تم استدعاء ضباط في الجمارك وطبيب والمدعي العام؛ لفحص القضية الغريبة، لتكون المفاجأة أن تلك العظام هي لزوجها المتوفى، وحاولت نقل الرفات هي وابنتها البالغة من العمر 52 عاماً من منزلها في اليونان إلى أرمينيا عبر ميونيخ وكييف؛ حيث كان من المقرر دفن المتوفى في أرمينيا.
إلى هذا أثبتت الوثائق أن الرجل توفي في عام 2008 ودفن بمكان إقامته بالقرب من ثيسالونيكي باليونان، وتم التأكد من مبررات النقل وسُمح للسيدتين بالاستمرار في رحلتهما مع رفات زوجها.
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
05:15 PM
توفّي منذ عام 2008
كشفت الشرطة الألمانية عن أغرب حادثة لم تسجل من قبل في المطارات الألمانية.
تعود القصة عندما انتاب الشك شرطة مطار ميونخ بألمانيا في تصرفات امرأة أرمنية تبلغ من العمر 74 عاماً، وتم رصدها وتوقيفها وأمرت الشرطة بالتفتيش الذاتي.
وكانت المفاجأة هي العثور على صندوق عظام بشرية في أمتعتها، وأمرت الشرطة فورًا باعتقال السيدة السبعينية لحين استدعاء شرطة الجمارك والمدنية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية: تم استدعاء ضباط في الجمارك وطبيب والمدعي العام؛ لفحص القضية الغريبة، لتكون المفاجأة أن تلك العظام هي لزوجها المتوفى، وحاولت نقل الرفات هي وابنتها البالغة من العمر 52 عاماً من منزلها في اليونان إلى أرمينيا عبر ميونيخ وكييف؛ حيث كان من المقرر دفن المتوفى في أرمينيا.
إلى هذا أثبتت الوثائق أن الرجل توفي في عام 2008 ودفن بمكان إقامته بالقرب من ثيسالونيكي باليونان، وتم التأكد من مبررات النقل وسُمح للسيدتين بالاستمرار في رحلتهما مع رفات زوجها.
، أغرب حادثة سفر.. زوجة تصحب "رفات زوجها" في رحلتها الجوية ،
المصدر : الخليج 365
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