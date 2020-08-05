، فيديو الأب والخادمة.. شاهد ماذا فعلا لحظة انفجار بيروت ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان يدور في كل اتجاه حاملًا طفله

من غيمة الانفجار إلى دخان الموت، ومن السيارات المحترقة إلى الزجاج المتطاير، أظهرت عدة فيديوهات لحظات الرعب التي عاشها سكان بيروت عند وقوع الانفجار الهائل، أمس الثلاثاء، في ميناء بيروت.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: أظهرت إحدى اللقطات لحظات رعب إنسانية عاشها أب وهو يحاول حماية طفله، وكيف كان الأب يدور بالابن في كل اتجاه، وكيف التف الأب بذراعيه وجسده حول الطفل لحمايته من الزجاج المتطاير بسبب قوة الانفجار وهو يدعو: "الله أكبر"، لينتهي المشهد بالأب وهو يضع طفله تحت المكتب، ثم يلحق به للاحتماء معًا.

وفي فيديو آخر أحسنت خادمةٌ التصرفَ حين شعرت بالانفجار، فأسرعت بالتقاط طفلة مخدومتها بعيدًا عن النوافذ الزجاجية، وأسرعت بها بعيدًا عن مصدر الخطر بشكل عفوي، يؤكد أن الخادمة تحركت بغريزة الأمومة وهي تنقذ الطفلة.

ويعتقد أن الانفجار نتج عن أكثر من 2750 طنًّا من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة بالميناء منذ ست سنوات؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة أكثر من 4000.

وحسب وسائل إعلام عالمية: يعد انفجار ميناء بيروت أحد أكبر الانفجارات في وقت السلم في العالم.