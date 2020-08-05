شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: «لا يستحق العامل المخالط لمصاب كورونا الإجازة المرضية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه لا يحق للعامل أخذ إجازة مرضية إذا خالط مصاب بفيروس كورونا. قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه لا يحق للعامل أخذ إجازة مرضية إذا خالط مصاب بفيروس كورونا. وقالت الوزارة عبر "تويتر" : " إذا ثبت اصابة العامل بفيروس كورونا بموجب تقرير طبي فيستحق اجازة مرضية وفقاً للمادة ١١٧ من نظام العمل ". وتابعت: " إذا ثبت ان العامل مخالط لحالة مؤكدة فلا يستحق اجازة مرضية لعدم وجود مستند نظامي وإنما يعود تنظيمها لصاحب العمل".

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