شكرا لمتابعة خبر عن استعادة سيارة الإسعاف المسروقة في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر عن استعادة سيارة الإسعاف التي تمت سرقتها من أحد المستشفيات في مكة المكرمة.

وقالت الهيئة إن إشارة إلى المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شخص يقوم بسرقة سيارة الإسعاف في أحد المستشفيات في منطقة مكة المكرمة: «تمكن شخص أثناء تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه».

وتابعت : « وبعد خروجه من البوابة وضع المركبة بإحدى المحطات المجاورة للمستشفى، حيت تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة المركبة».

اقرأ أيضًا..