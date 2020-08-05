شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض جذري في إصابات كورونا بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أفاد تقرير وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا المستجد، بأن منطقة حائل سجلت 6 حالات فقط مصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة حائل فقط، ما يعني انخفاضًا ملموسًا في عدد الإصابات.

وأوضح التقرير، أن المنطقة سجلت 57 حالة تعافٍ جديدة، وحالة وفاة واحدة، وقد توزعت حالات التعافي على المدن كالتالي " 33 في مدينة حائل، و14 حالة في محافظة بقعاء، و3 حالات في محافظة الشملي، و3 حالات في محافظة الغزالة، وحالتين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في كل من الحائط، الشنان، موقق، سميراء ".

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات في منطقة حائل بلغ 4331 حالة، وعدد حالات التعافي 3814 حالة.