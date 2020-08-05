بالفيديو.. سيول تغمر أودية جبال السراة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): رصد أحد المواطنين ما تسببت به السيول التى غمرت أودية جبال السراة جراء الأمطار الغزيرة التى هطلت عليها. رصد أحد المواطنين ما تسببت به السيول التى غمرت أودية جبال السراة جراء الأمطار الغزيرة التى هطلت عليها. وأوضح المواطن، عبدالمجيد الخزيم، في مقطع فيديو، أن السيول قطعت خط الساحل لمناطق عسير وجازان والقنفذة باتجاه البحر. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة نبهت في وقت سابق بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة، وأسفر ذلك عن جريان السيول في بعض المناطق.

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