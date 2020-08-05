شكرا لمتابعة خبر عن مكافحة الشائعات تكذب ما تم تداوله حول العنكبوت القاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت هيئة مكافحة الشائعات مما تم تداوله مجدداً حول العنكبوت القاتل المتواجد في الشرق الأوسط والذي سيقتلك في ثواني . حذرت هيئة مكافحة الشائعات مما تم تداوله مجدداً حول العنكبوت القاتل المتواجد في الشرق الأوسط والذي سيقتلك في ثواني . وأوضحت الهيئة عبر حسابها تويتر أن ما تردد تحت عنوان "أحذر من هذا العنكبوت المتواجد في الشرق الأوسط والذي يشل حركتك خلال 5 ثواني وسيقتلك خلال دقائق" غير صحيح. وقالت الهيئة بأن الصورالمتداولة لعنكبوت السيكلوكوزميا ريكيتى الغير سام والموجود بالصين بشكل نادر جدا.

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