شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تسجيل 1389 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1389 حالة إصابة جديدة بفيروس أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 282.824 منذ بدء الجائحة. كما أوضحت في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة، أنه تم تسجيل 1,626 حالة تعافي جديدة ليصل الإجمالي إلى 245.314 حالة، وكذلك تسجيل 36 حالة وفاة جديدة ووصل إجمالي الوفيات إلى 3.020.

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