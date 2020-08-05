شكرا لمتابعة خبر عن أمين عسير يكرم مواطن قام بتنظيف منتزه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

كرم أمين منطقة عسير نائب رئيس مجلس التنمية السياحية الدكتور وليد الحميدي مواطناً قام بتنظيف أحد المتنزهات السياحية، حيث قدّم ناصر آل عائض رسالةً توعوية وإيجابية بمبادرته بتنظيفِ أحد المواقع السياحية، ولاقى عمله ترحيباً وتقديراً في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي استقبل المواطن في مكتبه صباح أمس.

ونقل له شكر وتقدير سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وكذلك تقدير معالي وزير الشؤون البلدية ماجد الحقيل، على عمله غير المستغرب ورسالته التوعوية التي وصلت لجميع المتنزهين، مؤكداً له أن ماقام به يعد عملاً توعوياً، ويمثل قدوةً نموذجية تُحتذى في المحافظة على الطبيعة والمتنزهات والممتلكات العامة والخاصة.