حساب المواطن: تحديث بيانات رب الأسرة بخطوات محددة

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراءات المتبعة عند حدوث تغيير في البيانات لدى رب الأسرة؛ وذلك ردًّا على استفسار أحد المستفيدين قال فيه: «متى الوقت اللي أعدل فيه الدخل حقي؟! لأني مرة عدلته ولا نزل لي شي بسب تعديلي».

وقال برنامج حساب المواطن (عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر): «إذا طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها، ودراسة استحقاقك مرة أخرى. وبإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل)، والانتقال إلى (الإجراءات) يسار الصفحة، وتعديل الدخل ثم حفظ».

وتابع البرنامج: «لخدمتك بشكل أفضل، يمكنك التواصل معنا على رقم الاتصال الموحد 19912، أو عبر خدمة (صوتك مسموع)، واختيار نوع الطلب المناسب لمشكلتك من خلال الرابط: .