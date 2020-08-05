الأمير فيصل بن فرحان يناقش قضايا إقليمية مع وزيرة خارجية إندونيسيا

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الأربعاء، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، بجانب استعراض تطورات الأوضاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.