بالصور.. 300 ألف مستفيد من برنامج التعايش مع مريض كورونا

نجحت صحة الطائف في الوصول إلى 300 ألف مستفيد داخل المنتزهات والمواقع السياحية للتعريف بالبروتوكول الوقائي الصحي للوقاية من كورونا والتعايش الصحيح مع المصاب من أفراد الأسرة وحماية أصحاب المخاطر المرتفعة.

وأوضحت صحة الطائف، أن ذلك يأتي ضمن برنامج توعوي مكثف كانت الفرق الميدانية بالمواقع السياحية المختلفة قد أطلقته وتنفذه، مشيرةً إلى أنه حقق نتائج إيجابية حظيت بتقدير المسؤولين بوزارة الصحة.

وذكر مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية عبدالهادي الربيعي، أن البرنامج التوعوي الميداني المكثف يسعى إلى تحقيق جملةٍ من الأهداف الوقائية التي تتغير وفقًا لمستوى المرحلة التي يصل إليها المجتمع.

وأوضح أن البرنامج يُركِّز في المرحلة الحالية على جانبين: الأول حماية أصحاب المخاطر المرتفعة للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا، وهم أصحاب الأمراض التنفسية والأمراض المزمنة وأمراض القلب المختلفة، والثاني هو التعايش الصحيح مع مصابي كورونا داخل الأسرة.

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وأضاف أن الفِرَق الميدانية تعكف على تحقيق ذلك بوتيرة مكثفة، بمشاركة أكثر من 250 ممارسًا صحيًّا متخصصًا من مختلف القطاعات الصحية التابعة لصحة الطائف ينتشرون يوميًّا في أكثر من 13 موقعًا سياحيًّا لهم كل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود، وفي مقدمتهم قائد الفرق الميدانية سعد الحارثي ومعاونوه وكافة المشاركين؛ فقد استطاعوا –ولله الحمد– تحقيق نتائج أبطأت من انتشار الفيروس، وكذلك جنَّبت الكثير من الأشخاص الإصابة بعد توفيق الله.

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