الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي لبكالوريوس العلوم الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم «64» لحملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية من خريجي هذا العام 1441.

وأفادت بأنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي الأولي ومواعيد المراجعة والمتطلبات من المقبولين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف بوزارة الداخلية على منصة «أبشر توظيف» على الرابط التالي WWW.jobs.sa.