بلدي السهي يقف على آثار الأمطار بقرى المركز

وشملت الجولة زيارة جميع المواقع المتضررة التي تجمعت بها مياه الأمطار في إسكان السهي والطريق الساحلي الممتد على شاطئ المركز جنوبا، كما تم الوقوف على سير الطريق دون تمكن المياه الراكدة شرق الطريق من التأثير عليه، كما شملت الجولة قرى المركز المتضررة.
وأوصى أعضاء اللجنة بالرفع للبلدية بمعالجة تجمعات المياه معالجة جذرية والرفع بالدراسة اللازمة لتطبيق تلك المعالجات بالإضافة إلى العمل على معالجة انهيارات أطراف الطرق الرئيسية وفتح وردم الطرق المقفلة داخل القرى، والتصريف المباشر للمياه من الشوارع والأحياء.
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