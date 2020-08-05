أمطار الباحة تقطع الطرق والخدمات وتحتجز الأهالي

هطلت، مساء أول من أمس وقبله، أمطار غزيرة على منطقة الباحة ومحافظاتها وصفت بالتاريخية لاستمرارها نهار وليل وعمومية الأمطار على أماكن شاسعة، وشهدت محافظات المنطقة كافة أمطارا وسيولا تسببت في انقطاع الطرق وتساقط الصخور وعزل قرى ومنازل عن الخدمات الأساسية، فيما انقطعت الاتصالات والكهرباء عن بعض القرى والمحافظات واستمرت لعدة ساعات بسبب سقوط أعمدة الكهرباء لتعمل جميع الأجهزة الحكومية والخاصة في إزالة الأضرار التي سببتها الحالة المطرية. من جهتهم، ناشد عدد من الأهالي بوقوف المسؤولين على مواقع الأضرار وانقطاعات الطرق حيث بات حي اللحيان وحي جفن الجنوبي في معزل مع أول سيل يمر بواديهم مطالبين بإيجاد عبارات تقيهم خطر السيول الجارفة.

متابعة مستمرة

تابع أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الحاله المطرية، وشدد على المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين والمقيمين وتكثيف الجهود من قبل كافة الجهات الحكومية في التخفيف وإزالة الأضرار. من جهته وقف وكيل محافظة العقيق هزاع آل قرملة على عدد من المواقع والطرق والأحياء المتضررة من موجة الأمطار التي شهدتها محافظة العقيق، واطلع على مستويات المياه في سدود المحافظة مطالبا من الجهات ذات العلاقة بالمتابعة المستمرة والإبلاغ بما يحتاجه المواطن.

10814 بلاغا

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ذكر متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس أن مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني تجاوب مع 10814 بلاغا خلال الحالة المطرية وذلك حتى أمس، مشيرا إلى أن البلاغات شملت انقطاع للتيار الكهربائي، وتساقط صخور، وانقطاع للطرقات، ومداهمة السيول للمنازل، ووجود مياه في الشوارع الرئيسية، واحتجازات لأفراد ومركبات، وتساقط أعمدة كهرباء، وتساقط لأسوار منازل وكذلك لوحات إعلانية. وبين أن الحاله المطرية شملت كلا من مدينة الباحة محافظة بلجرشي محافظة المندق محافظة بني حسن محافظة القرى محافظة العقيق محافظة قلوه محافظة الحجره محافظة المخواه محافظة غامد الزناد والمراكز التابعه لها وسالت على اثرها العديد من الأوديه والشعاب.

إغلاق عقاب وفتح سدود

أضاف دايس أنه تم إغلاق عقبة حزنة والأبناء وقلوة احترازيا وكذلك فتح سد وادي دوقة وسد الملد وسد ضرك والمظلمات ومدهاس وجرب والرميضة ومعشوقة والأحسبة وسد وادي الصدر وسد الضحيان لتخفيف منسوب المياه. وتابع أنه تمت مباشرة 72 حالة احتجاز لأفراد وكذلك 37 لمركبات ومداهمة سيول لمنازل بواقع 18 منزلا وكذلك سقوط أسوار 15 منزلا وتساقط 7 أعمدة كهرباء وانقطاع للتيار عن 5 محافظات، وتم إيواء عائلة بمحافظة العقيق ولم تسجل أي إصابات أو وفيات.