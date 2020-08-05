السعودية اليوم / غدًا.. بدء اجتماع طب العيون الافتراضي 2020 بالرياض بمشاركة 13 متحدثًا دوليًّا



الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

تنظم الجمعية

ويغطي البرنامج العلمي للاجتماع المستجدات بجميع تخصصات طب وجراحة العيون، ويشتمل على 38 جلسة علمية، و112 ورقة علمية، و10 دورات تدريبية و6 ورش عمل، و26 ملصقًا علميًّا، و6 عروض فيديو، ويشارك فيه 13 متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين، و60 متحدثًا من داخل المملكة، كما يصاحبه المعرض الدولي الافتراضي لأجهزة ومعدات طب العيون والبصريات.

كما يُسجِّل في هذا الاجتماع ، عدد كبير من أطباء وطبيبات العيون وأخصائي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون.

وضمن فعاليات الاجتماع، ستُعقد ندوة متخصصة (بدعوة مفتوحة للمشاركة الافتراضية) تناقش كيفية مكافحة الإعاقة البصرية غدًا الخميس.

أما الأطباء ال13 المشاركون في الاجتماع، فهم كل من: كريستوفر رابوانو ، استشاري و مدير قسم القرنية ، أستاذ مستشفى ويلز للعيون ، كلية الطب سيدني كيميل ، جامعة توماس جيفرسون ، فيلادلفيا ، (الولايات المتحدة الأمريكية)، و سوزان يعقوب ، وهي مديرة ورئيسة مؤسسة دكتور أغراوال لتصحيح العيوب الانكسارية والقرنية ، استشاري أول في تخصص المياه البيضاء والزرقاء بمجموعة مستشفيات الدكتور أغراوال للعيون ، تشيناي ، (الهند).

كما تشارك (سيليا تشين) ، أستاذ مشارك ، قسم طب وجراحة العيون ، استشاري طب وجراحة العيون ، مركز فليندرز الطبي، جامعة فليندرز ، (أستراليا) ، و (ديون باريداينس)،دكتوراه ، واستشاري جراحات االقنوات الدماغية ومحجر العين ، روتردام ، (هولندا)، و(تمارا ر. فاونتن) ، أستاذ بقسم طب وجراحة العيون المركز الطبي بجامعة راش ، كما تعمل كمدرب إكلينيكي في شيكاغو ، قسم الجراحة جامعة شيكاغو ، (الولايات المتحدة الأمريكية)، و (هانتر يوين كووك لاي) رئيس قسم جراحة محجر العين وجراحة تجميل العيون مستشفى هونغ كونغ للعيون ، (هونغ كونغ)،

و (روبرت ماكلارين) ، أستاذ طب وجراحة العيون ، جامعة أكسفورد استشاري وزميل جراحة الشبكية والجسم الزجاجي في كلية ميرتون ، (المملكة المتحدة)، و(بارت ب ليروي) استشاري طب العيون وعلم الوراثة الإكلينيكية رئيس قسم طب وجراحة العيون مستشفى جامعة خنت ، أستاذ طب وجراحة العيون ، علم الوراثة في العيون والفيزيولوجيا الكهربية البصرية جامعة غنت ، (بلجيكا)،

و (جيمس روزمبوم) رئيس قسم التهاب المفاصل وأمراض الروماتيزم ، أستاذ طب وجراحة العيون والباطنية وعلم الخلايا الحيوي، مدير أبحاث الالتهابات ، جامعة أوريغون للصحة والعلوم معهد كيسي للعيون ، رئيس قسم العيون ، معهد ديفيرز للعيون ، نائب الرئيس السريري لكرسي ريتشارد تشينويث مستشفيات ليجاسي ، ( الولايات المتحدة الأمريكية).

كما يشارك بالاجتماع (الأستاذ الدكتور فرهاد حافظي) وهو أستاذ بكلية الطب ، جامعة جنيف ، قائد المجموعة في مختبر بيولوجيا الخلية العينية ، جامعة زيوريخ. كما أنه مدير معهد ELZA ، زيورخ ، سويسرا. وأستاذ طب وجراحة العيون الإكلينيكي ، بكلية كيك للطب ، جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة الأمريكية ، وأستاذ زائر ، كلية الطب ، جامعة ونزهو الطبية ، ونزهو ، جنيف ، (سويسرا)، وهو المتحدث الرئيس الذي سيقدم محاضرة (درع الأمير عبدالعزيز بن أحمد آل سعود لمكافحة الإعاقة البصرية) بهذا الاجتماع ، و (شادي عواد) ، رئيس قسم أمراض القرنية وجراحات تصحيح العيوب الانكسارية ، المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت (لبنان)، و (مايكل بوردون)، دكتوراه في الطب، والذي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية لأطباء العيون لندن ، (إنجلترا)،

و(خواكين فرنانديز بيريز) ، دكتوراه ، الرئيس التنفيذي لشركة Qvisi?n والمدير الطبي، لقسم طب وجراحة العيون بمستشفى فيتاس فيرجن دل مار، ألميريا ( أسبانيا).

// انتهى //

16:58ت م

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الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واستنظم الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، اجتماع طب العيون السعودي الافتراضي 2020 ، بدءًا من غدٍ الخميس 6 أغسطس 2020م، ويستمر لمدة 3 أيام.ويغطي البرنامج العلمي للاجتماع المستجدات بجميع تخصصات طب وجراحة العيون، ويشتمل على 38 جلسة علمية، و112 ورقة علمية، و10 دورات تدريبية و6 ورش عمل، و26 ملصقًا علميًّا، و6 عروض فيديو، ويشارك فيه 13 متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين، و60 متحدثًا من داخل المملكة، كما يصاحبه المعرض الدولي الافتراضي لأجهزة ومعدات طب العيون والبصريات.كما يُسجِّل في هذا الاجتماع ، عدد كبير من أطباء وطبيبات العيون وأخصائي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون.وضمن فعاليات الاجتماع، ستُعقد ندوة متخصصة (بدعوة مفتوحة للمشاركة الافتراضية) تناقش كيفية مكافحة الإعاقة البصرية غدًا الخميس.أما الأطباء ال13 المشاركون في الاجتماع، فهم كل من: كريستوفر رابوانو ، استشاري و مدير قسم القرنية ، أستاذ مستشفى ويلز للعيون ، كلية الطب سيدني كيميل ، جامعة توماس جيفرسون ، فيلادلفيا ، (الولايات المتحدة الأمريكية)، و سوزان يعقوب ، وهي مديرة ورئيسة مؤسسة دكتور أغراوال لتصحيح العيوب الانكسارية والقرنية ، استشاري أول في تخصص المياه البيضاء والزرقاء بمجموعة مستشفيات الدكتور أغراوال للعيون ، تشيناي ، (الهند).كما تشارك (سيليا تشين) ، أستاذ مشارك ، قسم طب وجراحة العيون ، استشاري طب وجراحة العيون ، مركز فليندرز الطبي، جامعة فليندرز ، (أستراليا) ، و (ديون باريداينس)،دكتوراه ، واستشاري جراحات االقنوات الدماغية ومحجر العين ، روتردام ، (هولندا)، و(تمارا ر. فاونتن) ، أستاذ بقسم طب وجراحة العيون المركز الطبي بجامعة راش ، كما تعمل كمدرب إكلينيكي في شيكاغو ، قسم الجراحة جامعة شيكاغو ، (الولايات المتحدة الأمريكية)، و (هانتر يوين كووك لاي) رئيس قسم جراحة محجر العين وجراحة تجميل العيون مستشفى هونغ كونغ للعيون ، (هونغ كونغ)،و (روبرت ماكلارين) ، أستاذ طب وجراحة العيون ، جامعة أكسفورد استشاري وزميل جراحة الشبكية والجسم الزجاجي في كلية ميرتون ، (المملكة المتحدة)، و(بارت ب ليروي) استشاري طب العيون وعلم الوراثة الإكلينيكية رئيس قسم طب وجراحة العيون مستشفى جامعة خنت ، أستاذ طب وجراحة العيون ، علم الوراثة في العيون والفيزيولوجيا الكهربية البصرية جامعة غنت ، (بلجيكا)،و (جيمس روزمبوم) رئيس قسم التهاب المفاصل وأمراض الروماتيزم ، أستاذ طب وجراحة العيون والباطنية وعلم الخلايا الحيوي، مدير أبحاث الالتهابات ، جامعة أوريغون للصحة والعلوم معهد كيسي للعيون ، رئيس قسم العيون ، معهد ديفيرز للعيون ، نائب الرئيس السريري لكرسي ريتشارد تشينويث مستشفيات ليجاسي ، ( الولايات المتحدة الأمريكية).كما يشارك بالاجتماع (الأستاذ الدكتور فرهاد حافظي) وهو أستاذ بكلية الطب ، جامعة جنيف ، قائد المجموعة في مختبر بيولوجيا الخلية العينية ، جامعة زيوريخ. كما أنه مدير معهد ELZA ، زيورخ ، سويسرا. وأستاذ طب وجراحة العيون الإكلينيكي ، بكلية كيك للطب ، جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة الأمريكية ، وأستاذ زائر ، كلية الطب ، جامعة ونزهو الطبية ، ونزهو ، جنيف ، (سويسرا)، وهو المتحدث الرئيس الذي سيقدم محاضرة (درع الأمير عبدالعزيز بن أحمد آل سعود لمكافحة الإعاقة البصرية) بهذا الاجتماع ، و (شادي عواد) ، رئيس قسم أمراض القرنية وجراحات تصحيح العيوب الانكسارية ، المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت (لبنان)، و (مايكل بوردون)، دكتوراه في الطب، والذي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية لأطباء العيون لندن ، (إنجلترا)،و(خواكين فرنانديز بيريز) ، دكتوراه ، الرئيس التنفيذي لشركة Qvisi?n والمدير الطبي، لقسم طب وجراحة العيون بمستشفى فيتاس فيرجن دل مار، ألميريا ( أسبانيا).// انتهى //16:58ت م0109

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.