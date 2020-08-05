السعودية اليوم / مدير المركز لمكافحة الأمراض الليبي يعلن نفاذ وتوقف تحاليل مشغلات الكشف عن كورونا



طرابلس 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

ناشد المدير العام للمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، كل من وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة

وكشف في خطاب له، موجه لـ”عيسى والبكوش”، توقف تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بسبب نفاذ المستلزمات الطبية، قائلاً “بالإشارة إلى خطاب مدير المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز المؤرخ في الثالث من أغسطس 2020م، فإن نفاذ مشتغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا، أدى إلى التوقف كليًا عن إجراء الاختبارات للكشف عن العينات الواردة للمختبر”.

وطالب مدير مركز مكافحة الأمراض بضرورة توفير تلك المشتغلات في أقرب وقت لعودة إجراء التحليلات، مُختتمًا “نأمل منكم التكرم بمخاطبة جهات الاختصاص بشأن توفير هذه المشتغلات بصفة عاجلة، وذلك وفق المواصفات المطلوبة وبكميات كافية لتوزيعها على مختبرات الصحة العامة بفروع المركز”.

// انتهى //

15:52ت م

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طرابلس 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسناشد المدير العام للمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، كل من وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا ، خليفة البكوش، ضرورة توفير مستلزمات التحاليل الخاصة بالكشف عن كورونا.وكشف في خطاب له، موجه لـ”عيسى والبكوش”، توقف تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بسبب نفاذ المستلزمات الطبية، قائلاً “بالإشارة إلى خطاب مدير المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز المؤرخ في الثالث من أغسطس 2020م، فإن نفاذ مشتغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا، أدى إلى التوقف كليًا عن إجراء الاختبارات للكشف عن العينات الواردة للمختبر”.وطالب مدير مركز مكافحة الأمراض بضرورة توفير تلك المشتغلات في أقرب وقت لعودة إجراء التحليلات، مُختتمًا “نأمل منكم التكرم بمخاطبة جهات الاختصاص بشأن توفير هذه المشتغلات بصفة عاجلة، وذلك وفق المواصفات المطلوبة وبكميات كافية لتوزيعها على مختبرات الصحة العامة بفروع المركز”.// انتهى //15:52ت م0095

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