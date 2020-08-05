السعودية اليوم / موريتانيا تمدد تعليق الرحلات الجوية الخارجية



نواكشوط 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

مددت السلطات الموريتانية، إغلاق مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، أمام الرحلات الخارجية، حتى الأربعاء القادم، وذلك للمرة الثانية منذ ظهور فيروس

وأكدت السلطات أن أي قرار بفتح المطار سيكون بناءً على تقييم الوضع الوبائي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا التي اتخذتها خلال الأشهر الأخيرة.

وشمل تخفيف الإجراءات -الذي أعلن عنه قبل أسابيع- استئناف النقل الجوي على المستوي الداخلي، إضافة لتنظيم عدة رحلات تجارية لنقل المواطنين الموريتانيين العالقين في الخارج، شملت تونس والمغرب والجزائر وإسبانيا والإمارات، بالإضافة إلى السنغال والغابون والكونغو وساحل العاج ومالي.

// انتهى //

15:31ت م

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نواكشوط 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسمددت السلطات الموريتانية، إغلاق مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، أمام الرحلات الخارجية، حتى الأربعاء القادم، وذلك للمرة الثانية منذ ظهور فيروس كورونا في موريتانيا منتصف مارس الماضي.وأكدت السلطات أن أي قرار بفتح المطار سيكون بناءً على تقييم الوضع الوبائي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا التي اتخذتها خلال الأشهر الأخيرة.وشمل تخفيف الإجراءات -الذي أعلن عنه قبل أسابيع- استئناف النقل الجوي على المستوي الداخلي، إضافة لتنظيم عدة رحلات تجارية لنقل المواطنين الموريتانيين العالقين في الخارج، شملت تونس والمغرب والجزائر وإسبانيا والإمارات، بالإضافة إلى السنغال والغابون والكونغو وساحل العاج ومالي.// انتهى //15:31ت م0090

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