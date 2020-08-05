السعودية اليوم / بلدية العتيبية بمكة تغلق منشآت غذائية مخالفة



مكة المكرمة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 4 منشآت غذائية مخالفة ضمن نطاق البلدية، وذلك لتدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافةً إلى رصد عدم ارتداء الكمامات بطريقة صحيحة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أنه تم إغلاق المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مؤكداً حرص أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية، للمحافظة على الصحة العامة.

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15:23ت م

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