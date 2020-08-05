السعودية اليوم / بلدية القطيف تبدأ أعمال صيانة وتطوير وسفلتة شوارع حي الكوثر بسيهات



الدمام 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

بدأت بلدية محافظة القطيف أعمال صيانة وتطوير وسفلتة شوارع حي الكوثر في سيهات، ضمن مشروع صيانة شوارع مدينة سيهات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، وتأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن أعمال سفلتة شوارع حي الكوثر بسيهات تنفذ حاليا بإجمالي أطوال 4200م وبمساحة إجمالية 75000 م2.

وبين المهندس الحسيني أن أعمال الصيانة تتضمن أعمال دهان خطوط المرور والبردورات وإنشاء معابر مشاة واللوحات الإرشادية والتحذيرية، لافتا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية جميع بلدات وأحياء المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة.

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15:22ت م

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