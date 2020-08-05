السعودية اليوم / بلدية الغزة تُكثف حملاتها على المنشآت الغذائية



مكة المكرمة ١٥ ذو الحجة ١٤٤١هٰـ الموافق ٥ اغسطس ٢٠٢٠م واس

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس ممدوح بن محمد العبيد، أنه تم تنفيذ عدة حملات رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات على المنشآت الغذائية، تمثلت في مخالفة شروط المبنى والتجهيزات، وسوء تداول المواد الغذائية، وتدني في مستوى النظافة العامة، إضافة إلى إتلاف ١٢٠ كيلوجراماً من الخضار لسوء الحفظ وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى وجود عمالة بدون شهادات صحية .

وأشار المهندس ممدوح العبيد إلى إغلاق 5 منشآت غذائية لعدم وجود رخص نظامية، إضافة إلى عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات البلدية لنشاط المستودعات، مؤكداً تطبيق لائحة الغرامات بالحد الأعلى.

وأكَّد " العبيد" على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.

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14:58ت م

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