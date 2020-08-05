شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على صاحب فيديو" تعاطي المخدرات " بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت مكافحة المخدرات القبض على شخص قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي . وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن ، بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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