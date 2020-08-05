الصحة : حالات التعافي من كورونا تتجاوز 254 ألفًا

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل (1389) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (282824) حالة، من بينها (34490) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1991) حالة حرجة.

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حالات التعافي من كورونا

كما سجلت (1626) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (245314) حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (3020) حالة، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة. لافتةً الانتباه إلى أنه تم إجراء (52099) فحصاً مخبرياً جديداً .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

التقييم الذاتي في تطبيق موعد

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس

آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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