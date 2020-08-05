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لجنة إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدراس بعسير
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل.
مهام لجنة العودة للمدارس
وتُعنى g[km العودة للمدراس بالإشراف العام على خطة العودة والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس، ومتابعة الاستعدادات الصحية اللازمة، وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس كافة، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات.
كما تعمل اللجنة على تنفيذ البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حسب خطة العودة، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية في هذا الشأن، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.
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