راغب علامة : كفاكم كذبًا.. انفجار مرفأ بيروت عمل إرهابي عدواني

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الفنان اللبناني راغب علامة أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس ونتج عنه آلاف الجرحى وأكثر من 100 قتيل هو عمل إرهابي تفوح منه رائحة الخيانة، وليس حادثًا وليد الصدفة، منددًا بالطبقة السياسية الحاكمة في لبنان ومقدمًا التعازي في الشهداء.

انفجار مرفأ بيروت والإجرام السياسي

وقال راغب علامة في تويتر: لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة… كفاكم كذبًا ونفاقًا! إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر، نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة وضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي.

راغب علامة يطمئن محبيه

وفور وقوع الانفجار طمأن السوبر ستار اللبناني متابعيه على حالته الصحية قائلًا: “صباح الخير.. صباح بيروت الجريحة.. شكرًا للجميع اللي سألوا وتطمنوا علينا .. الحمد لله نحنا كويسين والأضرار المادية جسيمة لكن الحمد لله زي ما يقول المثل: “بالمال ومش بأصحابه “.

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وتابع: رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى ويعوّض على الناس الخسائر وربنا ينتقم من طبقة حاكمة مستهترة بحياة الناس.

انفجار مرفأ بيروت

وهز انفجار ضخم مرفأ بيروت يوم أمس الثلاثاء فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب، أن الانفجار ناجم عن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.

بدوره قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن عدد القتلى ارتفع إلى 100 شخص، وهو الرقم الذي أعلنه أيضًا الصليب الأحمر اللبناني، مشيرًا إلى إصابة أكثر من 4 آلاف شخص.

وتابع وزير الصحة القول إن البلاغات عن مئات المفقودين تُنذر بارتفاع أعداد ضحايا انفجار بيروت فيما قال محافظ العاصمة اللبنانية إن الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار مشيرًا إلى أن الانفجار “يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناجازاكي”.

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