شاهد.. جهود المرور لمساندة فرق نزح مياه الأمطار بأحد رفيدة

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

ساند مرور أحد رفيدة الجهات المختصة أثناء عمليات نزح مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس؛ وذلك بهدف تيسير وتنظيم الحركة المرورية في المواقع التي شهدت تجمعات للمياه والتنبيه على قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء عبورهم الطرقات وقت هطول الأمطار.

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من جهة أخرى أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، ما تتسبب في شبه انعدام في الرؤية.

أمطار أحد رفيدة تتواصل

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إلى ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهًا إلى ضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏(هنا).

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