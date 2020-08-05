حسن نصر الله يعترف بملكية نترات الأمونيوم وقود انفجار بيروت

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد مغردون لبنانيون وعرب تداول مقطع فيديو يعترف فيه حسن نصر الله زعيم حزب الله الإرهابي بامتلاك أطنان من نترات الأمونيوم وتخزينها في الأراضي اللبنانية لاستخدامها ضد إسرائيل حسب زعمه لكنها انفجرت في الشعب اللبناني وخلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

فيديو حسن نصر الله

وفي مقطع الفيديو يقول نصر الله إن حاويات الأمونيا يمكن أن تحدث دمارًا يشبه القنبلة الذرية إذا ما تم تفجيرها في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن إسرائيل إن كانت تستقوي بامتلاك القنبلة النووية، فالأمونيا يمكن أن تحدث نفس القدر من الدمار والتخريب.

اتهامات بتورط حزب نصر الله

واتهم العديد من المفكرين والخبراء والمغردين والمثقفين العرب حسن نصر الله وحزبه بالضلوع في هذا التفجير الذي وقع قبل أيام من النطق بالحكم في قضية مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري والمتورط فيها عناصر من حزب نصر الله.

الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، كان من أوائل من وجهوا أصابع الاتهام إلى نصر الله، بالتورط في الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

Advertisements

وربط خلفان في عدة تغريدات نشرها على صفحته في “تويتر” بين التفجير وموعد النطق بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقال: “إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري…. فالمفجر في المرفأ.. حسن نصر الله”.

انفجار بيروت الهائل

وبالأمس هز انفجار ضخم مرفأ بيروت ما أسفر حسب إحصاءات أولية عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر 4000، وعشرات المفقودين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “حريقًا كبيرًا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي”، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.

المزيد

جديد الأخبار