طلب وشروط خدمة الموثق الإلكترونية من وزارة العدل

تبذل الحكومة السعودية جهود هائلة للتحول إلي المجتمع الرقمي ورقمنة المجتمع، وتقديم كل الخدمات بشكل إلكتروني، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة العدل خدمة الموثق الإلكترونية، بهدف التيسير على كافة المستفيدين الذين يتلقون الخدمة الخاصة بتوثيق العقود والإفراغات العقارية، للحصول على خدمة إلكترونية تحظى بأعلى درجات الموثوقية والأمان.

طلب خدمة الموثق الإلكترونية

وأوضحت الوزارة أن خدمة “موثق” الجديدة التي أطلقتها تتيح من خلالها للأفراد والمؤسسات والشركات، أن تصدر الوكالات أو تفسخها، إضافةً إلى توثيق العقود والإفراغات العقارية في أي وقت، سواءً كان هذا التوقيت أثناء وقت الدوام الرسمي أو خارجه، عن طريق موثقين سعوديين يوجدوا في مختلف أنحاء المملكة، وتم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل.

وتهدف الوزارة من تفعيل خدمة الموثق الجديدة، والتي تم إسنادها إلى القطاع الخاص لتسهيل كافة الإجراءات وتبسيط عملية التوثيق على المستفيدين، وهو ما يتقاطع مع هدف استراتيجي ضمن أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والذي يهدف إلى تقديم خدمات متطورة تقدم للمواطنين وخدمات الأعمال.

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خطوات الاستفادة من الخدمة موثق

حددت وزارة العدل، الآلية والخطوات التي يمكن للمستخدمين من خلالها الاستفادة من الخدمة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

قيام المستخدم بالدخول على الموقع الإلكتروني لخدمة الموثق.

ويمكن البحث عن أقرب مكتب لـ “موثّق” مرخص في المنطقة التي يعيش بها المستخدم.

أو القيام بطلب خدمة التوثيق عن طريق الموقع.

يقوم المستخدم بالتواصل مع الموثق المرخص بشكل مباشر، عن طريق البيانات الخاصة به، والتي تتوفر بالموقع الإلكتروني.

يمكن للمستخدم من خلالها، القيام بتوثيق كافة المستندات التي يريد توثيقها.

شروط الحصول على ترخيص موثق

أوضحت وزارة العدل إمكانية منح رخصة التوثيق بعد توفر مجموعة شروط وضعتها الوزارة، والتي تتمثل فيما يلي: