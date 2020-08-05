محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 اغسطس 2020، تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 245314 حالة ولله الحمد. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1389 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 282824 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 36حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3020حالة وفاة "رحمهم الله". وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 34490 والحالات الحرجة 1991حالة . 05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 03:41 PM Advertisements "الصحة" تعلن تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1389 إصابة "الصحة" تعلن تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1389 إصابة أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 اغسطس 2020، تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 245314 حالة ولله الحمد. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1389 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 282824 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 36حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3020حالة وفاة "رحمهم الله". وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 34490 والحالات الحرجة 1991حالة . الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1389 إصابة ،

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