، "الحريري" يتفقد موقع الانفجار بمرفأ بيروت ويطالب بمساعدة خارجية لمعرفة أسبابه ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس وزراء لبنان السابق زار ضريح والده الراحل.. وقال: "قتلوا بيروت أمس"

تفقد رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، موقع الانفجار في مرفأ بيروت، مطالباً بمساعدة خارجية لمعرفة أسبابه.

ودعا "الحريري" من مرفأ بيروت إلى "الحصول على تحقيق والاستعانة بأصدقاء من الخارج؛ لمعرفة سبب هذا الانفجار".

وبعد زيارة مرفأ بيروت، زار "الحريري" ضريح والده الراحل رفيق الحريري، حيث قال: "قتلوا بيروت أمس".

إلى ذلك، تقدم النائب مروان حمادة باستقالته من مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اليوم، أن "هناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن".رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري