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وصول 10 حافلات تقل حجاج إلى المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

استقبلت المدينة المنورة مساء يوم أمس، الثلاثاء، 10 حافلات تقل حجاج، وذلك بعد أدائهم لفريضة الحج.

وأشرف فرع وزارة الحج في المدينة المنورة على عملية نقل الحجاج، كما تم تقديم الخدمات اللازمة لهم.

يذكر أن نقل الحجاج يتم وفقا للاجراءات الاحترازية التى تم وضعها للحد من تفشي فيروس الجديد.

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