شكرا لمتابعة خبر عن استشارية نفسية تحذر من تبادل صور ومقاطع تفجير لبنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الإستشارية النفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن على أهمية عدم تبادل مقاطع الفيديو والصور المدمرة في بنان بسبب التفجير الهائل . أكدت الإستشارية النفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن على أهمية عدم تبادل مقاطع الفيديو والصور المدمرة في بنان بسبب التفجير الهائل . وأكدت ان هذا الأمر يستسبب في الإحباط والإكتئاب والإنعكسات النفسجسمانية ، وأن الأفضل الدعاء لهم ومؤاذرتهم . كما نصحت بتوجه المصابين والذين مسهم الحدث للإستشارات النفسية في ظل المشاهد المرعبة وحدوث " فلاش باك " لا إرادي لما حدث . واختتمت "هويدا " بأن لبنان بلد قوي وسينهض مجدداً كما اعتدنا عليه في كافة الحروب والأزمات .

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