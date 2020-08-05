شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: أسبوعين وينتهي القيظ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال دكتور خالد الزعاق رئيس مركز الزعاق للدراسات المناخية بأن نهاية القيظ القوي اقترب ونودع درجات الحرارة المرتفعة. قال دكتور خالد الزعاق رئيس مركز الزعاق للدراسات المناخية بأن نهاية القيظ القوي اقترب ونودع درجات الحرارة المرتفعة. وأوضح الزعاق أنه بعد أسبوعين سينتهي القيظ وشدة الحرارة، ويدخل القويضة وهي تصغير القيض وحرارته أخف من القيظ وهي اول سهيل.

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