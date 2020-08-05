شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يكشف مواضع صداع الرأس التي تدل على ارتفاع الضغط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين مواضع صداع الرأس التي تدل على ارتفاع الضغط .

وقال " النمر " في تغريدة له على " تويتر " ان الصداع بسبب الضغط غالباً ما يكون في مؤخرة الرأس ولكنه قد يكون نادرا في الرأس كله او نصفه كالشقيقه او خلف العين او في الصدغين.

وكان " النمر " قد نصح سابقاً بتقليل الملح في الطعام والتوتر العصبي والأغذية الغير صحية وغيرها من العوامل المكتسبة لحدوث الضغط .