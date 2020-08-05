شكرا لمتابعة خبر عن لجنة إشرافية لعودة الدراسة بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ خطه العودة للمدراس للعام الدراسي المقبل .

وتُعنى اللجنة بالإشراف العام على خطة العودة والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس ،ومتابعة الاستعدادات الصحية اللازمة ، وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس كافة ، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات ، وتنفيذ البرامج البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حسب خطة العودة ، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية في هذا الشأن ، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس .