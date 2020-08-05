سفارة فلسطين بالسعودية تنشر رابط التسجيل للراغبين بالعودة للضفة الغربية

نشرت سفارة فلسطين في السعودية اليوم الاربعاء رابط تسجيل للفلسطينيين الراغبين بالعودة الى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين.

وقالت سفارة فلسطين بالسعودية في بيان لها :" فيما يتعلق بأبناء جاليتنا الكرام الراغبين بالعودة الى قطاع غزة فما زالت الجهود مستمرة مع الاخوة في جمهورية مصر العربية لأجل سفرهم في حال تم التنسيق ل فتح معبر رفح البري".

رابط تسجيل العالقين الراغبين بالعودة للضفة الغربية اضغط هنا

نص الاعلان كما ورد على موقع سفارة فلسطين في السعودية

إعلان هام للراغبين في العودة الى أرض الوطن

تفيد سفارة دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية انه واستجابة منها لطلب العديد من أبناء الجالية الكرام الراغبين بالعودة الى ارض الوطن ( الضفة الغربية ) عبر جسر الملك حسين نرفق لكم الرابط ادناه لغايات تسجيل من يرغب بالسفر وحصر الأعداد لأجل مخاطية وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين لتنسيق سفرهم مع الجهات المختصة مع ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية :

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1- ضرورة تسجيل بيانات المسافر بشكل دقيق كما هو وارد في جواز السفر باللغتين العربية والانجليزية

2- من يقم بالتسجيل هو المؤكد سفره بشكل مطلق وقام بإنهاء كافة ارتباطاته بالمملكة تماماً

3- ان السفر سيكون خلال اسبوع تقريبا من تاريخ اخر موعد للتسجيل ، الذي سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً ليوم الاحد الموافق 9 / 8 / 2020

وعليه نرجو من الاخوة الكرام الالتزام بما ورد اعلاه لأجل انهاء اجراءات سفركم بشكل ميسر وآمن .

وفيما يتعلق بأبناء جاليتنا الكرام الراغبين بالعودة الى قطاع غزة فما زالت الجهود مستمرة مع الاخوة في جمهورية مصر العربية لأجل سفرهم في حال تم التنسيق لفتح معبر رفح البري .