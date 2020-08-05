وزارة الحج: 4 أعمال تشغيلية دقيقة ساهمت في نجاح الموسم

احتفت بدور وحدة التفويج..

كشفت وزارة الحج والعمرة أهم الأعمال التشغيلية الدقيقة لوحدة التفويج في الوزارة، والتي ساهمت في نجاح موسم الحج لعام2020. وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تعّرف على أهم الأعمال التشغيلية الدقيقة لوحدة التفويج في وزارة الحج والعمرة والتي ساهمت في نجاح حج2020 »؛ حيث جاءت الأعمال التشغيلية كالآتي: • عمليات التفويج وإدارة حركة الحافلات. • تحقيق التباعد المكاني. • توزيع الحجاج على البرامج التفويجية. Advertisements • تحديد مسارات الطواف في المسجد الحرام. وأضاف الحساب: «لتعزيز مراقبة تحركات أفواج الحجيج: الأجهزة اللاسلكية وتطبيق الهاتف الذكي، شاشات بيانات لعرض مؤشرات الأداء وتحركات الحجيج، التقارير الآنية لعمليات التفويج». اقرأ أيضًا: بالفيديو.. المصلح يوضح حكم التصوير في الحج أو العمرة لأول مرة.. وزارة الحج تستخدم قماشًا بـ«تقنية النانو» في ملابس الإحرام

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