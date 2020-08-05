الملك وولي العهد يهنئان الحاكم العام لجامايكا بذكرى الاستقلال

تمنَّيا له ولشعبه التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس باتريك ألين الحاكم العام لجامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك –باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية– عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس باتريك ألين الحاكم العام لجامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبَّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جامايكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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