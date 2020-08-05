«مدني جازان» يحذِّر من استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع

هطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، وما يصاحبها من جريان السيول وتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة مع شبه انعدام في مدى الرؤية وتوقعات باستمرار المتغيرات الجوية على المنطقة حتى يوم السبت القادم.
وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.
وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة، وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.
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