مؤسسة التقاعد: 5 خطوات للتحقق من خطاب التعريف بالمعاش

عبرالخدمات الإلكترونية للمؤسسة..

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني خدمة التحقق من خطاب التعريف بالمعاش الصادر من الخدمات الإلكترونية، وذلك بعرض صورة طبق الأصل من التعريف. وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أن خدمة التحقق من خطاب التعريف بالمعاش تتطلب إدخال السجل المدني ورقم المرجع في التعريف الصادر من الخدمات الإلكترونية. وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن خطوات التحقق من خطاب التعريف بالمعاش تتضمن: Advertisements الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

الضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية».

اختيار التحقق من التعريف بالمعاش.

إدخال البيانات المطلوبة كافة.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات كافة انقر زر «معاينة». اقرأ أيضًا: مؤسسة التقاعد للمستفيدين: هكذا تحصل على تمويل لمسكنك مؤسسة التقاعد تعدد مزايا وطريقة استخراج البطاقة الإلكترونية

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