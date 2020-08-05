

أبوظبي 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 254 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 353 حالة، مشيرة إلى شفاء 295 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 55,385 حالة.

// انتهى //

14:05ت م

0069



أبوظبي 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 61,606 حالة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتي وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 353 حالة، مشيرة إلى شفاء 295 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 55,385 حالة.// انتهى //14:05ت م0069

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تسجل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.