السعودية اليوم / بلجيكا تسجل حالتا وفاة و334 اصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

سجلت بلجيكا اليوم حالتي وفاة، و 334 اصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان ان الحالات الجديدة رفعت اجمالي ضحايا الوباء في البلاد الى 9852 حالة والاصابات الى 70648 حالة.

// انتهى //

14:00ت م

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بروكسل 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسسجلت بلجيكا اليوم حالتي وفاة، و 334 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان ان الحالات الجديدة رفعت اجمالي ضحايا الوباء في البلاد الى 9852 حالة والاصابات الى 70648 حالة.// انتهى //14:00ت م0068

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