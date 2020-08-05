السعودية اليوم / لجنة إشرافية لعودة الدراسة بتعليم عسير



أبها 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، قراراً إدارياً، بتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل .

وتُعنى اللجنة بالإشراف العام على خطة العودة والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس ، ومتابعة الاستعدادات الصحية اللازمة ، وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس كافة ، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات ، وتنفيذ البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية حسب خطة العودة ، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية في هذا الشأن ، والرفع بتقارير أسبوعية عن سير العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس .

// انتهى //

13:47ت م

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