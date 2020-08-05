

مكة المكرمة ١٥ ذو الحجة ١٤٤١ الموافق ٥ أغسطس ٢٠٢٠ م واس

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية لرصد المُخالفات الإنشائية وإزالة مُخلَّفات البناء وصيانة المرافق العامة ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي، أنَّ ذلك يأتي في إطار جهود البلدية للمحافظة على المظهر العام؛ من خلال تنظيم ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمباني، والتأكد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والإلتزام بجميع مواصفات البناء، والحد من مخالفات البناء بأنواعها، والمحافظة على البيئة العمرانية، مؤكداً إستمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد المُخالفات، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.

من جانبه أشار مدير الإدارة الفنية ببلدية المسفلة المهندس عبدالله بن عبيد القثامي، إلى تنفيذ 166 جولة رقابية، ومباشرة 22 بلاغاً، وإشعار 477 مخالفاً، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1441/11/20هـ حتى تاريخ 1441/12/14هـ مُشدداً على ضرورة الإلتزام بالرخص النظامية والإشتراطات البلدية في المباني، ومؤكداً على مواصلة الجهود لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري في إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، ورفع المخلفات الصلبة من الأحياء والشوارع والأراضي البيضاء.

// انتهى //

13:42ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية المسفلة تُنفّذ جولات رقابية لرصد المُخالفات الإنشائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.