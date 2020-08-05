السعودية اليوم / مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة



حجة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

واصل مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو حتى 29 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 481 مستفيداً، وقسم الباطنية 193 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 80 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 174 مصابًا، وقسم التغذية العلاجية 42 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 843 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 40 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 6 حالات، وقسم العيادات المتنقلة 164 فردا، وقسم الولادة 4 حالات، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم الأشعة 72 شخصا وأجري الفحص المخبري لـ 311 مراجعا، وصرفت الأدوية لـ 1,120 فردا ، وراجع قسم نقل الدم 7 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 492 فردا.

//انتهى//

13:08ت م

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