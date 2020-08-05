شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً العلاقات مع نظيره الاندونيسي والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
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