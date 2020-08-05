شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً العلاقات مع نظيره الاندونيسي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بوزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.