شكرا لقرائتكم نترات الأمونيوم تسببت في 14 كارثة قبل بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

عندما تتعرض نترات الأمونيوم للحرارة تتحلل إلى غازات، ومع وجود عوامل مساعدة تنفجر بشدة مخلفة دمارًا كبيرًا؛ لذلك فإن المخزونات الكبيرة من هذه المادة خطر للغاية، وما تعيشه بيروت حاليًا يؤكد حجم الكارثة.

ومع ذلك، فإن انفجار بيروت لم يكن الكارثة الأولى من نوعها، وإليك أبرز الكوارث التي سببتها مادة نترات الأمونيوم:

أبرز كوارث نترات الأمونيوم حول العالم:

1- المملكة المتحدة، في 2 أبريل 1916، انفجر مصنع في منطقة Uplees Faversham، حيث أدى حريق إلى اشتعال 25 طنًا من مادة TNT المتفجرة و700 طن من نترات الأمونيوم، وأسفر الانفجار عن مقتل 115 شخصًا وتدمير المنازل المحيطة بالمكان.

2- الولايات المتحدة، نيوجيرسي، في 4 أكتوبر 1918، وقع انفجار في مورغان ديبوت مما أدى إلى إطلاق العديد من القذائف وقع بعضها في مستودع مجاور يضم 4000 طن من نترات الأمونيوم، مما تسبب في انفجار ضخم، لكن اتضح لاحقًا أن الكمية لم تتفجر جميعها.

3- ألمانيا، في 26 يوليو 1921، وضع عمال السكك الحديدية 30 طنًا من نترات الأمونيوم في عربتين، وأدى احتكاك القضبان مع القضيب إلى انفجار العربات.

4- في ألمانيا أيضًا من نفس العام، أدى انفجار في مصنع باسف أوباو إلى مقتل 561 شخصًا وإصابة أكثر من ألفين، حيث كان يتضمن سمادًا عبارة عن خليط بنسبة 50:50 من نترات الأمونيوم وكبريتات الأمونيوم، وقد انفجر 450 طنًا من أصل 4500 طن.

5- بلجيكا: في 29 أبريل 1942، انتهت محاولة لتفكيك 150 طنًا من نترات الأمونيوم بشكل مأساوي مما أدى إلى مقتل 189 شخصًا وإصابة 900.

6- الولايات المتحدة تكساس سيتي، 16 أبريل 1947، حملت سفينة الشحن جراند كامب 2300 طن من المادة المدمرة، وبسبب ضغط البخار الشديد، انفجرت السفينة، مما أسفر عن مقتل عدة مئات من الأشخاص وإشعال النار في سفينة أخرى، وهي High Flyer والتي كانت راسية على بعد 250 مترًا وضمت بدورها 1050 طنًا من الكبريت و 960 طنًا من نترات الأمونيوم.

وخلق انفجار جراند كامب صدمة قوية حطمت النوافذ على مسافة 40 ميلًا، وأطاحت بطائرتين صغيرتين تحلقان على ارتفاع 460 مترًا.

7- النرويج، 29 يوليو 1947، انفجرت سفينة الشحن النرويجية Ocean Liberty مع 3300 طن من المادة المتفجرة، وتسبب ذلك في مقتل 29 شخصًا وإلحاق أضرار بالغة بميناء بريست.

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8- منجم الذهب في بابوا غينيا الجديدة، 2 أغسطس 1994، انفجر مصنع بجوار منجم بورجيرا للذهب، واشتمل الانفجار المميت على 80 طنًا من نترات الأمونيوم، وشوهدت سحابة عيش الغراب في الأجواء.

9- الولايات المتحدة بورت نيل، 13 ديسمبر 1994: انفجر مصنع أسمدة يضم نترات الأمونيوم، واستمر الحريق على مدار 6 أيام، وتسربت المادة القاتلة إلى المياه الجوفية.

10- فرنسا، 21 سبتمبر 2001، انفجر مصنع أسمدة يضم 200 – 300 من نترات الأمونيوم، وحطم الانفجار المباني على مسافة 3 كيلومترات، وكانت الحفرة الناتجة عمقها 10 أمتار وعرضها 50 مترًا، وقُدرت الأضرار المادية بنحو 2.3 مليار يورو.

11- كوريا الشمالية، 22 أبريل 2004، انفجر قطار شحن يحمل نترات الأمونيوم، مما أسفر عن مقتل 162 شخصًا وإصابة أكثر من 3000 آخرين، ودُمرت محطة القطار وكذلك معظم المباني على بعد 500 متر، وانهار 8000 منزل.

12- إسبانيا، 2007، تعرضت شحنة أسمدة على السفينة Ostedijk إلى حريق استمر 11 يومًا، وبلغ قطر عمود النار 10 أمتار.

13- الولايات المتحدة، تكساس، 17 أبريل 2013، انفجرت شركة ويست للأسمدة والتي شملت أطنانًا من نترات الأمونيوم المخزنة هناك، مما أدى إلى تسوية ما يقرب من 80 منزلًا ومدرسة بالأرض، مع وجود 133 شخصًا تحت الأنقاض، وأفادت تقارير بأن المنشأة قامت بتخزين نترات الأمونيوم أكثر مما كان مسموحًا به، دون تنظيم من قبل وزارة الأمن الداخلي.

14- الصين، ميناء الصين في تيانجين 12 أغسطس 2015، انفجر نحو 800 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في مكان قريب من الميناء، ما تسبب في أضرار جسيمة في الهياكل والبضائع في الميناء، وتلف المباني السكنية المحيطة بها، وأضرار بالغة بمحطة السكة الحديد، بالإضافة إلى وفاة المئات.

15- لبنان، بيروت 4 أغسطس 2020، اندلع حريق كبير في مستودع في مرفأ بيروت، بسبب 2750 طنًا من نترات الأمونيوم المخزنة هناك، مما تسبب في أضرار جسيمة في المنطقة، مع إصابة 4000 شخص ووفاة 100.

ويُذكر أنه كان هناك العديد من الحوادث الأخرى التي تضمنت انفجارات نترات الأمونيوم والتي يأتي معظمها بسبب الإهمال الجسيم في التعامل مع هذه المادة المدمرة.

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