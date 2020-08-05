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فيديو.. حارس أمن يغطي مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة لحمايته من الأمطار
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
ضرب حارس الأمن جمعان الزهراني مثلًا في الإنسانية بعد أن غطى أحد ذوي الاحتياجات الخاصة لحمايته من المطر وذلك أثناء الهطولات الشديدة التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام.
وقال مالك مؤسسة وسام البادية عبد الله الزهراني في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إنه ضمن البادرة المجتمعية قام حارس الأمن جمعان سليم الزهراني بفعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة وأثناء هطول الأمطار بتغطية أحد ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقته حتى سيارته.
وأكد الزهراني أن هذا دور اجتماعي قام به الحارس إضافة إلى عمله في الحراسات وترشيد الزوار بالإجراءات الاحترازية.
وختم بالشكر والعرفان لكل حراس الأمن في المؤسسة على ما يبذلونه من جهود كبيرة وخدمات جليلة لزوار حديقة الفراشة ومساعدة كل من يحتاج لمساعدة ومتابعة تطبيق كافة الاحترازات الوقائية لحماية الجميع من فيروس كورونا.
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